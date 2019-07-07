2019-07-07T14:38:09+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Завтра вступает в силу запрет на полеты в Грузию, а Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке

Валентин Алфимов с главными новостями дняВалентин Алфимов с главными новостями дня

Валентин Алфимов с главными новостями дня

Завтра вступает в силу запрет на полеты в Грузию, а Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке

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Главные темы:

- Тем, кто собирается посетить Тбилиси или Батуми следует поторопиться. С 12-ти часов ночи 8-го июля приостанавливается авиасообщение между Россией и Грузией. В Росавиации отметили, что пассажиры, у которых есть билеты российских авиакомпаний в Грузию или оттуда, на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат и штрафных санкций вернуть деньги за оплаченные ранее авиабилеты. Также можно переоформить авиаперевозку на другие направления.

- Иран превысит уровень обогащения урана в 3,67% уже в понедельник 8-го июля - об этом сообщил официальный представитель Организации атомной энергии страны. Таким образом, Иран нарушает международную ядерную сделку. Россия призывает Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могут осложнить ситуацию.

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