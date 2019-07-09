Рождение Уимблдонского турнира, первый летный парад, премьера «Юноны и Авось» в Ленкоме и смерть Сергея Курехина
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Рождение Уимблдонского турнира, первый летный парад, премьера «Юноны и Авось» в Ленкоме и смерть Сергея Курехина
9 июля. В этот день в разные годы:
1877 год. Первый теннисный Уимблдонский турнир.
1967 год. В Домодедово на воздушном параде показаны самолеты с изменяемой стреловидностью крыла и вертикальным взлетом.
1981 год. Премьера «Юноны и Авось» в Ленкоме.
1996 год. Смерть Сергея Курехина.
1964 год. Песня «Дом восходящего солнца» группы The Animals возглавляет хит-парад Англии.