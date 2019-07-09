2019-07-09T15:12:00+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Рождение Уимблдонского турнира, первый летный парад, премьера «Юноны и Авось» в Ленкоме и смерть Сергея Курехина

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Рождение Уимблдонского турнира, первый летный парад, премьера «Юноны и Авось» в Ленкоме и смерть Сергея Курехина

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9 июля. В этот день в разные годы:

1877 год. Первый теннисный Уимблдонский турнир.

1967 год. В Домодедово на воздушном параде показаны самолеты с изменяемой стреловидностью крыла и вертикальным взлетом.

1981 год. Премьера «Юноны и Авось» в Ленкоме.

1996 год. Смерть Сергея Курехина.

1964 год. Песня «Дом восходящего солнца» группы The Animals возглавляет хит-парад Англии.

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