Националисты сорвали телемост Россия-Украина, молодежь погрязла в ипотечных долгах, дети советуют родителям послушать Noize MC и Монеточку
Михаил Антонов и Алёна Мартынова - с главными темами дня
Националисты сорвали телемост Россия-Украина, молодежь погрязла в ипотечных долгах, дети советуют родителям послушать Noize MC и Монеточку
Главные темы:
- Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией. Националисты и депутат Рады возмущены инициативой проведения телемоста Россия-Украина.
- Российская молодежь погрязла в ипотечных долгах. Около 50 процентов российских заемщиков по ипотеке — люди в возрасте до 30 лет со средней зарплатой.
- Российские дети советуют родителям послушать Noize MC и Монеточку.
- Государевы очки. Три дела о неуважении к власти (два из них против многодетной матери) возбудили в Котласе после доносов 68-летней пенсионерки.
- Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею 20 миллионов рублей.
- В Шереметьево опровергли повышение зарплаты грузчикам до 200 тыс. рублей. Но проблему с выдачей багажа пообещали решить.
- Коридоры власти.
- Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на грузинские курорты.
- Россияне рассказали, когда они оставляют чаевые.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.