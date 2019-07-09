СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-09T13:23:11+03:00

Националисты сорвали телемост Россия-Украина, молодежь погрязла в ипотечных долгах, дети советуют родителям послушать Noize MC и Монеточку 00:00 00:00

Главные темы:

- Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией. Националисты и депутат Рады возмущены инициативой проведения телемоста Россия-Украина.

- Российская молодежь погрязла в ипотечных долгах. Около 50 процентов российских заемщиков по ипотеке — люди в возрасте до 30 лет со средней зарплатой.

- Российские дети советуют родителям послушать Noize MC и Монеточку.

- Государевы очки. Три дела о неуважении к власти (два из них против многодетной матери) возбудили в Котласе после доносов 68-летней пенсионерки.

- Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею 20 миллионов рублей.

- В Шереметьево опровергли повышение зарплаты грузчикам до 200 тыс. рублей. Но проблему с выдачей багажа пообещали решить.

- Коридоры власти.

- Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на грузинские курорты.

- Россияне рассказали, когда они оставляют чаевые.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.