2019-07-09T14:27:29+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Тбилиси взорвали акции протеста, вслед за паводком в Иркутскую область пришли лесные пожары, владельцы фильмов и музыки предложили полностью удалять пиратские сайты

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Тбилиси взорвали акции протеста, вслед за паводком в Иркутскую область пришли лесные пожары, владельцы фильмов и музыки предложили полностью удалять пиратские сайты

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Главные темы:

- В столкновениях между протестующими у здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали люди. Один из активистов был госпитализирован. Протесты прошли в ночь на вторник. Участники одного митинга требовали запретить пропаганду ЛГБТ-сообщества, а вторая группа выступала за отставку главы МВД страны Георгия Гахарии. У здания парламента все еще остаются люди.

Что происходит сейчас в Грузии и кто за этим стоит, в эфире Радио «Комсомольская правда» обсуждаем с директором исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ", политологом Станиславом Тарасовым.

- В России бушуют лесные пожары. Площадь возгораний превысила 130 тысяч гектаров. Критическая ситуация в Иркутской области. Регион не успел отправиться от масштабного паводка, а теперь все силы брошены на локализацию огня. Режим чрезвычайной ситуации из-за нового катаклизма введен в пяти районах области.

- Муж башкирской кассирши проиграл 25 миллионов, которые украла его жена. Теперь супруг Луизы Хайруллиной намерен просить денег у всех неравнодушных россиян.

- Избитая девочка из Ингушетии по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти кисть ребенку, но шансы на успех угасают с каждым днем.

- В России предложили полностью удалять пиратские сайты. Несколько медиакомпаний направили такую просьбу в Роскомнадзор. Отмечается, что из поисковиков нужно убирать не ссылки на отдельные страницы, а целиком сайты, которые регулярно размещают нелегальный контент.

- В России подорожает иностранный алкоголь. Правительство планирует повысить ставки акцизов на вино больше, чем на 70%, - сообщают "Ведомости". Нововведение может вступить в силу в следующем году.

Президент союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович объяснил, что эти поправки помогут российским производителям.

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