СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-09T14:32:43+03:00

Путин прилетает в Екатеринбург, муж башкирской кассирши заявил, что проиграл 20 миллионов в казино и пропал, в Магадане ввели штрафы за кормление голубей 00:00 00:00

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- Владимир Путин посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Президент также встретится со студентами и аспирантами Уральского Федерального университета и осмотрит экспозицию инновационных разработок вуза.

Жители уральской столицы ждут визита главы государства. В соцсетях они обсуждают канализационные люки, которые залили монтажной пеной. Но, как передает спецкорр "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, это временная мера для безопасности.

- Мужа башкирской кассирши, которую подозревают в краже 25 миллионов рублей, потеряли. Марат Хайруллин почти сутки не выходит на связь.

- В Магадане ввели штрафы за кормление голубей. Денежное наказание составит от двух до пяти тысяч рублей. В администрации считают, что подкармливание этих птиц пагубно влияет на внешний вид города.

- Очередное похолодание ожидает жителей Центральной России. К концу неделя столбики термометров опустятся до 16 градусов. В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за дождей и ветра, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.