2019-07-09T14:53:36+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Кремль пока не решил, что делать с Грузией, Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников, Малахов попросил Зеленского защитить сотрудников украинского телеканала

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Кремль пока не решил, что делать с Грузией, Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников, Малахов попросил Зеленского защитить сотрудников украинского телеканала

00:00
00:00

Главные темы:

- В Кремле отреагировали на рекомендацию Госдумы ввести экономические санкции против Грузии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководство страны пока не принимало решения о введении экономических мер в отношении Грузии.

Парламентарии намерены обратиться к президенту и премьер-министру с рекомендацией поддержать санкции против Грузии.

Речь идет о запрете импорта вина и воды, а также об ограничении денежных переводов между странами. По подсчетам экономистов, Грузия может потерять около миллиарда долларов.

- Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России.

- Известные россияне поддержали телеведущего Андрея Малахова, который обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Актеры и журналисты призвали Киев обеспечить безопасность работников украинского телеканала "Ньюс Ван", который планировал телемост с Москвой.

Скорее всего, Малахов просто расстроился из-за отмены эфира и поэтому обратился к Зеленскому, но угрозы украинским журналистам действительно поступают - считает тележурналист, ведущий Радио "Комсомольская правда" Андрей Норкин.

- Сами виноваты! Центробанк назвал главные способы кражи денег со счетов россиян. Наиболее распространенная среди мошенников схема связана с использованием психологических приёмов. Почти 30% случаев хищения происходят из-за низкой кибергармотности и неосторожности. Граждане зачастую сами передают пароли и другие данные злоумышленникам.

Скачать передачу [mp3, 7.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Тбилиси взорвали акции протеста, вслед за паводком в Иркутскую область пришли лесные пожары, владельцы фильмов и музыки предложили полностью удалять пиратские сайты

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
8 Июля 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Грузинского ведущего предложили экстрадировать в Россию, пчёлы начали массово гибнуть в России, космонавт Серова рассказала, что обстрелы Донбасса видны с МКС

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
8 Июля 2019 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Жители затопленных районов Иркутской области ходят в баню по паспортам, в Екатеринбурге выбрали две площадки для строительства храма, украинский канал отменил телемост с Москвой из-за угроз

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
8 Июля 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: Врачи готовятся принять тяжелое решение по избитой девочке из Ингушетии, названы регионы с самыми высокими зарплатами, в магазины могут вернуться алкогольные энергетики

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
5 Июля 2019 12:33 - 12:45

Темы дня

Тема: Игорь Стрелков про выкраденного украинскими спецслужбами Владимира Цемаха: Никакого ракетного вооружения для атаки на MH17 у него не было и быть не могло

В студии: Александр КОЦ, Елена АФОНИНА
07:30
21:30
5 Июля 2019 12:03 - 12:28

Темы дня

Тема: Погибших подводников похоронят рядом с моряками «Курска», шаманы проведут обряд против наводнения в Иркутской области, укравшую 25 миллионов кассиршу поймали и везут в Уфу

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Госдума рассмотрела законопроект о работе фитнес-центров
Путин: сближение России с Украиной неизбежно
Госдеп: США и Россия запустят стратегический политический диалог
Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за 467,2 тысячи фунтов стерлингов
Против украинского телеканала NewsOne заведено дело по статье «финансирование терроризма»
После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба
Володин: Путин дает властям Грузии шанс образумиться
Трамп назвал «глупым парнем» посла Британии в США
В Эмираты планируют доставить огромный айсберг
Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии
Даже после слов Путина Госдума РФ не намерена отзывать заявление по Грузии
Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала