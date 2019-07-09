СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-09T14:53:36+03:00

Кремль пока не решил, что делать с Грузией, Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников, Малахов попросил Зеленского защитить сотрудников украинского телеканала 00:00 00:00

Главные темы:

- В Кремле отреагировали на рекомендацию Госдумы ввести экономические санкции против Грузии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководство страны пока не принимало решения о введении экономических мер в отношении Грузии.

Парламентарии намерены обратиться к президенту и премьер-министру с рекомендацией поддержать санкции против Грузии.

Речь идет о запрете импорта вина и воды, а также об ограничении денежных переводов между странами. По подсчетам экономистов, Грузия может потерять около миллиарда долларов.

- Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России.

- Известные россияне поддержали телеведущего Андрея Малахова, который обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Актеры и журналисты призвали Киев обеспечить безопасность работников украинского телеканала "Ньюс Ван", который планировал телемост с Москвой.

Скорее всего, Малахов просто расстроился из-за отмены эфира и поэтому обратился к Зеленскому, но угрозы украинским журналистам действительно поступают - считает тележурналист, ведущий Радио "Комсомольская правда" Андрей Норкин.

- Сами виноваты! Центробанк назвал главные способы кражи денег со счетов россиян. Наиболее распространенная среди мошенников схема связана с использованием психологических приёмов. Почти 30% случаев хищения происходят из-за низкой кибергармотности и неосторожности. Граждане зачастую сами передают пароли и другие данные злоумышленникам.