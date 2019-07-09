2019-07-09T20:40:41+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Путин предложил не вводить новые санкции из уважения к грузинскому народу, башкирская кассирша таскала деньги из банка 2 года, метеорологи предупредили о низком урожае гречки

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Путин предложил не вводить новые санкции из уважения к грузинскому народу, башкирская кассирша таскала деньги из банка 2 года, метеорологи предупредили о низком урожае гречки

00:00
00:00

Главные темы:

- Вводить санкции против Тбилиси не стоит из уважения к грузинскому народу. Об этом заявил Владимир Путин в Екатеринбурге, где проходит Глобальный саммит промышленности и индустриализации. Также президент отметил, что не надо возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. По мнению Путина, идти на такой шаг это "много чести".

- Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России. Информация о доходах в декларациях - это вершина айсберга, - отмечает руководитель проекта "Декларатор" Трансперенси Интернешнл Андрей Жвирблис. По его словам, многие чиновники научились обходить требования законодательства.

- Кассирша Луиза Хайруллина, которая подозревается в краже 25 миллионов рублей, два года незаметно выносила деньги из банка. Об этом "Комсомольской правде" рассказал уфимский бизнесмен, приближенный к семье Хайруллиных.

- Семья из Курска отсудила у Минфина компенсацию за потерянный клад. Сумма составила более двух миллионов рублей.

- Метеорологи предупредили о низком урожае гречки. Специалисты связывают это с поздним сроком посевной кампании в Западной Сибири из-за неподходящей погоды.

Руководитель по работе с региональными сетями магазинов "Союзпродукт" Ольга Лебель отметила, что при неурожае гречка повысится в цене, но дефицита на прилавках не будет.

- История с пожаром на глубоководном аппарате в Баренцевом море закончилась, но мировая пресса не оставляет эту тему. Зарубежные журналисты, пытаясь докопаться до выгодной им правды, смешали и факты, и домыслы. В теме разбирался Егор Зайцев.

Скачать передачу [mp3, 19.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
9 Июля 2019 20:03 - 20:54

Темы дня

Тема: Политический обозреватель Russia Today Александр Гурнов ответил журналисту «Рустави 2» матом на грузинском в эфире Радио «Комсомольская правда»

В студии: Елена АФОНИНА

В гостях: Александр ГУРНОВ
07:30
21:30
9 Июля 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Кремль пока не решил, что делать с Грузией, Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников, Малахов попросил Зеленского защитить сотрудников украинского телеканала

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
9 Июля 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Тбилиси взорвали акции протеста, вслед за паводком в Иркутскую область пришли лесные пожары, владельцы фильмов и музыки предложили полностью удалять пиратские сайты

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
8 Июля 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Грузинского ведущего предложили экстрадировать в Россию, пчёлы начали массово гибнуть в России, космонавт Серова рассказала, что обстрелы Донбасса видны с МКС

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
8 Июля 2019 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Жители затопленных районов Иркутской области ходят в баню по паспортам, в Екатеринбурге выбрали две площадки для строительства храма, украинский канал отменил телемост с Москвой из-за угроз

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
8 Июля 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: Врачи готовятся принять тяжелое решение по избитой девочке из Ингушетии, названы регионы с самыми высокими зарплатами, в магазины могут вернуться алкогольные энергетики

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
5 Июля 2019 12:33 - 12:45

Темы дня

Тема: Игорь Стрелков про выкраденного украинскими спецслужбами Владимира Цемаха: Никакого ракетного вооружения для атаки на MH17 у него не было и быть не могло

В студии: Александр КОЦ, Елена АФОНИНА
07:30
21:30
5 Июля 2019 12:03 - 12:28

Темы дня

Тема: Погибших подводников похоронят рядом с моряками «Курска», шаманы проведут обряд против наводнения в Иркутской области, укравшую 25 миллионов кассиршу поймали и везут в Уфу

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24