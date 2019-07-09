9 Июль 19:03 2019-07-09T20:40:41+03:00

Путин предложил не вводить новые санкции из уважения к грузинскому народу, башкирская кассирша таскала деньги из банка 2 года, метеорологи предупредили о низком урожае гречки 00:00 00:00

Главные темы:

- Вводить санкции против Тбилиси не стоит из уважения к грузинскому народу. Об этом заявил Владимир Путин в Екатеринбурге, где проходит Глобальный саммит промышленности и индустриализации. Также президент отметил, что не надо возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. По мнению Путина, идти на такой шаг это "много чести".

- Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России. Информация о доходах в декларациях - это вершина айсберга, - отмечает руководитель проекта "Декларатор" Трансперенси Интернешнл Андрей Жвирблис. По его словам, многие чиновники научились обходить требования законодательства.

- Кассирша Луиза Хайруллина, которая подозревается в краже 25 миллионов рублей, два года незаметно выносила деньги из банка. Об этом "Комсомольской правде" рассказал уфимский бизнесмен, приближенный к семье Хайруллиных.

- Семья из Курска отсудила у Минфина компенсацию за потерянный клад. Сумма составила более двух миллионов рублей.

- Метеорологи предупредили о низком урожае гречки. Специалисты связывают это с поздним сроком посевной кампании в Западной Сибири из-за неподходящей погоды.

Руководитель по работе с региональными сетями магазинов "Союзпродукт" Ольга Лебель отметила, что при неурожае гречка повысится в цене, но дефицита на прилавках не будет.

- История с пожаром на глубоководном аппарате в Баренцевом море закончилась, но мировая пресса не оставляет эту тему. Зарубежные журналисты, пытаясь докопаться до выгодной им правды, смешали и факты, и домыслы. В теме разбирался Егор Зайцев.