2019-07-10T12:09:11+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Учреждение ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу, распад группы "Cream"

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Учреждение ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу, распад группы "Cream"

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10 июля. В этот день в разные годы:

1040 год - леди Годива проехала обнаженная по улицам города Ковентри, чтобы заставить мужа снизить налоги.

1925 год - учреждено телеграфное агентство ТАСС.

1934 год - ОГПУ преобразовано в НКВД.

1960 год - финал Кубка Европы по футболу.

1968 год - Эрик Клептон объявляет о распаде группы "Cream".

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