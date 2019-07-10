Учреждение ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу, распад группы "Cream"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Учреждение ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу, распад группы "Cream"
10 июля. В этот день в разные годы:
1040 год - леди Годива проехала обнаженная по улицам города Ковентри, чтобы заставить мужа снизить налоги.
1925 год - учреждено телеграфное агентство ТАСС.
1934 год - ОГПУ преобразовано в НКВД.
1960 год - финал Кубка Европы по футболу.
1968 год - Эрик Клептон объявляет о распаде группы "Cream".