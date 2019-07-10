СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-10T14:07:04+03:00

Грузины встретили ликованием слова Путина, суд арестовал 120 млн евро на счетах Абызова, в России резко упали продажи лекарств 00:00 00:00

Главные темы:

- Жители Грузии оценили решение Владимира Путина по санкциям. Многие грузины посчитали, что российский лидер поступил мудро, призвав не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям. Что сейчас происходит в Тбилиси, рассказывает наш специальный корреспондент Дина Карпицкая.

В то же время стало известно, что мать журналиста Георгия Габунии, который оскорбил российского президента — заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе — шокирована тем, как общество восприняло выходку её сына. Об этом рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.

- Басманный суд 4 июля арестовал банковские счета Михаила Абызова на 120 миллионов евро. Это почти 9 миллиардов рублей.

Ранее были арестованы больше четырёхсот миллионов рублей обвиняемого, два его земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в столице. По мнению следствия, арест имущества нужен для выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству, если Абызову вынесут обвинительный приговор.

- В этом году в России появится первый турбоперекресток. Скорость движения автомобилей по такому участку должна быть выше, благодаря специальной разметке

Новая технология избавит города от пробок - рассказал замначальника управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры ЦОДД Андрей Мухортиков.

- Суд по правам человека предложил не сажать в тюрьму инвалидов, беременных, а также матерей с детьми до 3-х лет. Предложение было подготовлено по поручению российского президента для улучшения условий содержания обвиняемых под стражей. Это предложение не касается обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

По информации службы исполнения наказания, в прошлом году в местах заключения находилось больше тысячи беременных.

- В России резко упали продажи лекарств. Снижение объема фармрынка зафиксировано впервые с 2015 года. Потребители уменьшили траты на медикаменты для лечения заболеваний кожи, на противомикробные средства и препараты для респираторной системы. Средняя стоимость упаковки отечественных лекарств выросла почти на 6%, а зарубежных - на 8%.

Одна из основных причин снижения продаж - падение реальных доходов населения, - отмечает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

- Лекарства - не единственное средство для улучшения самочувствия. Родители пятиклассника из Красноярска надеются, что новый домашний питомец поможет их ребенку-аутисту открыться и найти друзей. Золотистого ретривера 12-летний Арсений Федоров получил в подарок от самого президента.