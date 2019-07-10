СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-10T14:26:31+03:00

Песков заявил о возможности возобновления полетов в Грузию, Путин снялся в новом фильме Стоуна, в Германии призвали снести Памятник Победы, Елизавета II засобиралась в отставку 00:00 00:00

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- В Кремле уверены, что авиасообщение между Россией и Грузией возобновится. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что до тех пор, пока опасность для россиян сохраняется - рано говорить о снятии ограничений на полеты.

Частный инвестор из Москвы Александр Лапшин в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал, что сейчас жилье в Грузии резко упало в цене и те, кто купил его раньше, продают его за бесценок.

- Владимир Путин напомнил о невыполненных Бараком Обамой договоренностях по Украине. Такое заявление российский лидер сделал в интервью для фильма «В борьбе за Украину» американского режиссёра Оливера Стоуна. Путин упомянул телефонный разговор с бывшим президентом США, но не уточнил, о чём конкретно шла речь в диалоге.

В интервью Стоуну Путин также подчеркнул, что сближение России и Украины неизбежно. По словам главы государства, страны в конечном итоге придут к «нормальным, дружеским» отношениям.

Российский лидер отметил - русские и украинцы, представляют одну нацию, у них общая история и религиозная принадлежность.

- В Германии призвали снести Памятник Победы на Прохоровском поле. Немецкий журналист газеты Велт написал колонку, в которой пытался доказать, что никакого крупного боя у Прохоровки не было, а Красная армия не одержала в битве победу.

В качестве аргументов Свен Келлерхофф приводит исследования немецкого военного историка Карла Фризера, а также опирается на обнаруженную в американских архивах аэрофотосъемку поля боя.

- Елизавета II может передать правление своему сыну Чарльзу. Если королева примет акт о регенстве 1937-го года, она продолжит считаться королевой, но большинство обязанности перейдут принцу.

Королевский эксперт Фил Дампир, в интервью порталу "Яху", заявил, что Чарльз уже частично выполняет роль монарха на государственных мероприятиях.

Эксперт также отметил, что сотрудники королевской канцелярии начали подготовку к отставке Елизаветы.

- Треть российских школьников отдохнут летом в деревне либо на даче, а каждый четвертый проведет каникулы дома. Это результаты исследования портала Суперджоб.

А 14-летний краснодарец будет строить города - в компьютерной игре. Владислав Занегин уже прославился среди любителей популярной игры Майнкрафт за создание точной копии Краснодара. Теперь на очереди - курорты черноморского побережья и даже Дубай.