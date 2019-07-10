СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-10T16:15:26+03:00

Русские туристы пропали из Тбилиси, Пригожин предложил украинским детям выступить на Евровидении под флагом России, за непропуск «скорой помощи» посадят на 4 года 00:00 00:00

Главные темы:

- "Во время войны и бороться можно, и ругаться можно". Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дина Карпицкая пообщалась с митингующими и россиянами, переехавшими из России.

- Иосиф Пригожин предложил украинским детям выступить на Евровидении под флагом России. По словам продюсера, юные певцы и певицы, попавшие под санкции в своей стране, должны иметь шанс участвовать в конкурсе. "Культура должна объединять, а не разобщать людей", - считает Пригожин.

- Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск "скорой помощи". В документе отмечается - если пациент в карете умрет по вине водителя, который не дал проехать медикам, автомобилиста могут отправить в тюрьму на 4 года.

Штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет предусмотрены в том случае, если по вине участника дорожного движения состояние больного ухудшилось.