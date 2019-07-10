2019-07-10T21:16:20+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

На мужа укравшей 25 миллионов кассирши тоже завели дело, Меркель опять стало плохо на публике, Зеленский назвал разбойником чиновника и выгнал его с совещания

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

На мужа укравшей 25 миллионов кассирши тоже завели дело, Меркель опять стало плохо на публике, Зеленский назвал разбойником чиновника и выгнал его с совещания

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Главные темы:

- Против мужа кассирши, похитившей у банка 25 миллионов, возбуждено уголовное дело. Марата Хайруллина подозревают в краже в особо крупном размере.

- Канцлеру Германии Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо на публике. Это уже третий случай за месяц. Во время встречи с премьер - министром Финляндии Антти Ринне в Берлине Меркель начинало трясти. Несмотря на признаки плохого самочувствия канцлер осталась на месте и продолжала слушать гимн. Ринне никак не отреагировал на происходящее. Приступ продлился всего несколько секунд, после чего Меркель последовала дальше.

- Владимир Зеленский назвал разбойником секретаря горсовета Борисполя и выгнал его с совещания. Президент Украины прочитал в смартфоне, что Ярослав Годунок ранее был осужден за разбой и попросил его удалиться. В ответ секретарь горсовета напомнил Зеленскому его же предвыборный ролик, в котором президент говорил о том, что "все украинцы - президенты". На это Зеленский ему возразил, заявив, что тот точно не президент.

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