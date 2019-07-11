СЕГОДНЯ 04:46 2019-07-11T15:54:15+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Строительство Шереметьевской больницы, взятие в плен генерала Власова и первая постановка рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» 00:00 00:00

11 июля. В этот день в разные годы:

1810 год. Граф Шереметьев строит больницу, которой после революции дадут имя Склифосовского.

1942 год. В плен к немцам попадает советский генерал Андрей Власов.

1971 год. Первая постановка рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда».

1984 год. Режиссер Юрий Любимов лишен советского гражданства.