2019-07-11T14:49:19+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

На Северной ТЭЦ в Мытищах потушили огонь высотой с небоскреб, замруководителя Пенсионного фонда взяли сотрудники ФСБ, чернобыльцы возмущены идеей Зеленского устроить из Чернобыля туристическую зону

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

На Северной ТЭЦ в Мытищах потушили огонь высотой с небоскреб, замруководителя Пенсионного фонда взяли сотрудники ФСБ, чернобыльцы возмущены идеей Зеленского устроить из Чернобыля туристическую зону

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Главные темы:

- Площадь пожара в Мытищах увеличилась, огнем охвачена почти 1 тысячи квадратов на участке газопровода возле ТЭЦ. В небе над станцией продолжает кружить пожарная авиация.

По сообщениям медиков, пострадали семь человек. За помощью обратились шестеро. У всех отравление продуктами горения и ожоги.

- Заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в коррупции.

Иванов занял должность зампреда фонда в 2017-м. До этого он отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию.

- В «Союзе Чернобыль» выступили против превращения зоны отчуждения в туристический центр. Как рассказал президент организации, один из ликвидаторов Чернобыльской катастрофы Вячеслав Гришин, решение Зеленского безнравственно и вызывает недоумение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в одну из точек экономического роста страны. По его словам, необходимо пресечь коррупцию, развившуюся вокруг этой территории, и привлечь к ней внимание туристов, сняв запрет на фото- и видеосъёмку.

- В аэропорты могут вернуть курилки - соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме. Согласно документу, курение допускается в специально выделенных изолированных помещениях. Они должны быть оборудованы системами вентиляции и располагаться в стерильной зоне.

Как рассказал автор законопроекта, депутат Госдумы Сергей Боярский, закон направлен исключительно на защиту граждан от табачного дыма.

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