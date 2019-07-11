2019-07-11T22:05:47+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Зеленский дозвонился Путину, болезнь Алибасова была сфабрикована за месяц до госпитализации, в Севастополе сняли губернатора

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Зеленский дозвонился Путину, болезнь Алибасова была сфабрикована за месяц до госпитализации, в Севастополе сняли губернатора

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Главные темы:

- Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа прошла по инициативе украинской стороны.

- Владимир Зеленский предложил люстрировать все руководство Украины времен Порошенко. В зону риска попадают высшие должностные лица, среди которых - парламентарии, члены кабмина и силовики. По мнению Зеленского это поможет навести порядок в стране.

- Суд Евросоюза частично снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича. Это решение также коснулось его сына Александра, бывшего украинского министра доходов Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова и других членов команды Януковича.

- Башкирский суд отпустил под домашний арест мужа Луизы Хайруллиной - кассирши, которая похитила 25 миллионов рублей. По версии следствия, именно он толкнул свою жену на преступление.

- Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова. Телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире Первого канала показал скриншоты переписки между помощником и лечащим врачом продюсера. За месяц до инцидента они обсуждали детали госпитализации Алибасова.

По словам Шепелева, эта переписка доказывает, что отравление продюсера на самом деле было спланированной акцией.

Обвинения Первого канала сфабрикованы, - считает пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин. По его словам, история с инсценировкой выдумка, возникшая из-за конкуренции между СМИ.

- Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в системе быстрых платежей. Сейчас ее размер - меньше половины процента. Комиссию хотят увеличить вдвое - до одного процента.

Повышая сбор, банки хотят минимизировать свои затраты на внедрение новой системы платежей, считает председатель Ассоциации российских банков ГарегИн Тосунян.

- Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Развожаев - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева говорит, что такое кадровое решение было ожидаемо.

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