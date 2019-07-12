Зеленский дозвонился в Кремль, в Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
Михаил Антонов и Алёна Мартынова с главными новостями дня
Зеленский дозвонился в Кремль, в Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
Главные темы:
- Зеленский дозвонился в Кремль. Президент России поговорил с украинским коллегой и обсудил урегулирование в Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате
- В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения.
- Скандал в Пенсионном фонде: зампред правления задержан за откаты. Алексея Иванова подозревают в получении взятки от компании, занимающейся информационной безопасностью.
- Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы в кафе «Шаурма не за горами».
- Бывший премьер-министр Польши Туск назвал счастливым событием распад СССР.
- Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года. «Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий»
- Почему Донбасс споткнулся на пороге России. Первый и долгожданный блин с получением российского гражданства в упрощенном порядке гражданами ДНР и ЛНР, разумеется, вышел комом.
- Обзор прессы с Вероникой Борисенковой.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.