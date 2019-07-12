2019-07-12T11:47:48+03:00
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Михаил АНТОНОВАлена МАРТЫНОВА

Зеленский дозвонился в Кремль, в Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

Михаил Антонов и Алёна Мартынова с главными новостями дняМихаил Антонов и Алёна Мартынова с главными новостями дня

Михаил Антонов и Алёна Мартынова с главными новостями дня

Зеленский дозвонился в Кремль, в Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

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Главные темы:

- Зеленский дозвонился в Кремль. Президент России поговорил с украинским коллегой и обсудил урегулирование в Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате

- В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения.

- Скандал в Пенсионном фонде: зампред правления задержан за откаты. Алексея Иванова подозревают в получении взятки от компании, занимающейся информационной безопасностью.

- Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы шаурмы в кафе «Шаурма не за горами».

- Бывший премьер-министр Польши Туск назвал счастливым событием распад СССР.

- Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года. «Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий»

- Почему Донбасс споткнулся на пороге России. Первый и долгожданный блин с получением российского гражданства в упрощенном порядке гражданами ДНР и ЛНР, разумеется, вышел комом.

- Обзор прессы с Вероникой Борисенковой.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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