СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-12T16:30:31+03:00

В Туве нашли УАЗик с 10 телами, Visa и MasterCard могут уйти из России, Google признался в прослушке пользователей 00:00 00:00

Главные темы:

- В Туве возбуждено уголовное дело из-за гибели шестерых детей и четырех взрослых. В Одуруг Бай-Тайгинском районе был найден микроавтобус УАЗ, внутри находились 10 тел. Сейчас на месте аварии работают следователи и криминалисты.

- На главу Нижнеудинского района Иркутской области завели уголовное дело. Следователи нашли в действиях Сергея Худоногова, который отправил коммунальные службы ликвидировать последствия наводнения в свой коттедж, злоупотребление должностными полномочиями.

- В Госдуме отреагировали на поправку Конгресса США о санкциях против госдолга России. Как заявил первый зампред комитета по экономической политике Валерий Гартунг, новыми ограничениями американское правительство помогает Москве идти по пути отказа от доллара.

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян считает, что новые ограничения - это санкции ради санкций.

- Visa и MasterCard могут уйти из России из-за новых требований законодательства. Депутаты подготовили поправки, запрещающие платёжным системам приостанавливать проведение расчетов по картам банков, которые пострадали от западных санкций. Это делается для обеспечения бесперебойности платежей.

Новые условия работы юридически невыполнимыми для иностранных платёжных систем, - отмечает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По её словам, Visa и MasterCard первыми покинут российский рынок.

- Гугл признался в прослушке пользователей. Менеджер по продукции корпорации Дэвид Монсис рассказал, что сотрудники прослушивают голосовые запросы в приложениях Google Home и Google Assistant.

Монсис отметил, что с голосами людей работают лингвисты со всего мира. У сотрудников нет доступа к личной информации пользователя и они не знают, кто именно отправляет запрос. Кроме того, работникам компании запрещено расшифровывать разговоры.

Такое признание Гугл сделал после очередной утечки информации. Записи пользователей попали в распоряжение бельгийского телеканала. Некоторые из них содержали личные данные, а также разговоры, звучащие на заднем плане.

- Через 10 лет водителей и продавцов заменят цифровые сервисы - такой прогноз сделал ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.

По его мнению рынок труда трансформируется: монотонная работа сменяется алгоритмами. Например, большенство фирм отказывается от бухгалтеров, заменяя сотрудников на программы. Ярослав Кузьминов также привел в пример работу почтальона. По его мнению, профессия существует формально.

- Российскому сталкеру, задержанному в Чернобыле, грозит штраф за незаконное проникновение в зону отчуждения. Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о превращении этой территории в "научный и будущий туристический магнит", нашим путешественникам там точно не рады. И увидеть место, где произошла одна из самых крупных техногенных катастроф современности, с российским паспортом можно только нелегально.