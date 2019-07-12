СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-12T16:42:21+03:00

Путин проговорил с Зеленским 20 минут, в Турцию приехали первые С400, в Новосибирске открыт памятник Сталину 00:00 00:00

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- В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, телефонная беседа между Киевом и Москвой длилась около 20-ти минут. Главной темой стало международное сотрудничество. Пресс-секретарь президента добавил, что поднимался и вопрос обмена пленными.

- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам о начале поставок ЗРК С-400 Триумф в Турцию. Он подчеркнул, что это осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Компоненты системы находятся на авиабазе в Анкаре. Для комплексов специально создан ангар.

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев рассказал, что для Турции разрабатывались специальные зенитно-ракетные комплексы, они отличаются модификацией от тех, которые стоят на вооружении у России.

- В Новосибирске открыт памятник Сталину. Он установлен на территории обкома КПРФ. Почти три года художественный совет города не давал согласия на установку бюста. Суд по правам человека раскритиковал установку памятников Сталину на государственной территории.

"Нельзя допускать глумления над жертвами минувшего века", – считает член Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе. По его словам, открытие памятников Сталину оправдывает политические репрессии, депортации народов и Голодомор.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин не согласен с Николаем Сванидзе. Рашкин считает, что такое заявление мог сделать человек искренне ненавидящий историю своей страны.