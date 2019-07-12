2019-07-12T18:12:37+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Замглавы Пенсионного фонда арестован на 2 месяца, льготный период для оплаты штрафов предлагают увеличить, Захар Прилепин снялся в главной роли в новом фильме

Елена Афонина с главными темами дняЕлена Афонина с главными темами дня

Елена Афонина с главными темами дня

Замглавы Пенсионного фонда арестован на 2 месяца, льготный период для оплаты штрафов предлагают увеличить, Захар Прилепин снялся в главной роли в новом фильме

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Главные темы:

- Басманный суд Москвы арестовал замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова на 2 месяца. Ранее задержанный за взятку признал вину и подал в отставку. Сейчас Иванов находится в изоляторе временного содержания.

По мнению адвоката Сергея Жорина, у чиновника еще есть шанс получить условное наказание

- В России нужно увеличить льготный период оплаты штрафов за нарушения ПДД - считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. По его мнению, главная проблема в том, что люди вовремя не получают уведомления о штрафах.

- 12 июля состоится премьера фильма "Гайлер", в котором главную роль сыграл Захар Прилепин. Создатели не обещают веселья во время просмотра. Это тяжелая картина, но жизненная, основанная на реальных событиях. Подробнее о ленте - Вадим Алексеев.

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