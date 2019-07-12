Освящение Храма Василия Блаженного, основание Саратова, премьера фильма «Старик Хоттабыч» и экспедиция Тура Хейердала
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Освящение Храма Василия Блаженного, основание Саратова, премьера фильма «Старик Хоттабыч» и экспедиция Тура Хейердала
12 июля. В этот день в разные годы:
1561 год. Освящение Покровского собора, известного также как Храм Василия Блаженного.
1590 год. Основание крепости Саратов.
1957 год. Премьера фильма «Старик Хоттабыч».
1970 год. Экспедиция Тура Хейердала на папирусной лодке Ра-II.
1984 год. Начало гонений на ВИА в СССР.