2019-07-12T21:38:06+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Освящение Храма Василия Блаженного, основание Саратова, премьера фильма «Старик Хоттабыч» и экспедиция Тура Хейердала

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Освящение Храма Василия Блаженного, основание Саратова, премьера фильма «Старик Хоттабыч» и экспедиция Тура Хейердала

00:00
00:00

12 июля. В этот день в разные годы:

1561 год. Освящение Покровского собора, известного также как Храм Василия Блаженного.

1590 год. Основание крепости Саратов.

1957 год. Премьера фильма «Старик Хоттабыч».

1970 год. Экспедиция Тура Хейердала на папирусной лодке Ра-II.

1984 год. Начало гонений на ВИА в СССР.

Скачать передачу [mp3, 26.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Никто никуда не собирается уходить»: В Госдуме прокомментировали слухи о том, что Visa и MasterCard «уйдут» из России
Власти Гибралтара отпустили четверых моряков с задержанного иранского танкера под залог
Учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись две легковушки, погиб человек
В Сомали боевики атаковали отель, погибли десять человек
Рябков в Женеве встретится с первым заместителем Помпео
Главы Минобороны США и Турции обсудили поставку российских С-400
К 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов Минобороны обнародовало уникальные документы
Скотленд-Ярд выясняет обстоятельства утечки переписки британского посла в США
В Сети появилось видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы Мухамедзяновой
Зеленский поручил МИД вернуть домой осужденного в Италии экс-бойца АТО
Боевики в Сирии пытались атаковать дронами авиабазу Хмеймим
В ДТП с туристическим автобусом в Абхазии пострадали пять россиян, один погиб