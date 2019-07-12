СЕГОДНЯ 19:33 2019-07-12T20:54:02+03:00

Виталий Маркив Вину так и не признал.

Украинский доброволец приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера 00:00 00:00

Суд Италии приговорил бойца украинского добровольческого батальона имени Кульчицкого к 24-м годам тюрьмы. Виталия Маркива признали виновным в убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли. По мнению суда, в 2014-м году при штурме Славянска на востоке Украины Маркив открыл огонь из артиллерии по позициям журналистов, где находился Рокелли.

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, больше известный как Игорь Стрелков считает, что такое решение итальянский суд должен был вынести уже давно.