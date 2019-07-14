2019-07-13T21:51:03+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Взятие Бастилии, выход книги Бенджамина Спока "Уход за ребенком", премьера фильма "Пираты XX века"

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Взятие Бастилии, выход книги Бенджамина Спока "Уход за ребенком", премьера фильма "Пираты XX века"

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14 июля. В этот день в разные годы:

1789 год - взятие Бастилии.

1881 год - в США на Диком Западе застрелен американский бандит "Малыш Билли".

1946 год - выход книги Бенджамина Спока "Уход за ребенком".

1980 год - премьера фильма "Пираты XX века".

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