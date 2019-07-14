Взятие Бастилии, выход книги Бенджамина Спока "Уход за ребенком", премьера фильма "Пираты XX века"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Взятие Бастилии, выход книги Бенджамина Спока "Уход за ребенком", премьера фильма "Пираты XX века"
14 июля. В этот день в разные годы:
1789 год - взятие Бастилии.
1881 год - в США на Диком Западе застрелен американский бандит "Малыш Билли".
1946 год - выход книги Бенджамина Спока "Уход за ребенком".
1980 год - премьера фильма "Пираты XX века".