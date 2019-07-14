2019-07-14T14:26:07+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Иркутской области ликвидируют последствия паводка, а в Красноярском крае борются с огнем

Михаил Антонов с главными новостями дняМихаил Антонов с главными новостями дня

Михаил Антонов с главными новостями дня

В Иркутской области ликвидируют последствия паводка, а в Красноярском крае борются с огнем

00:00
00:00

Главные темы:

- Количество подтопленных домов в городе Тулуне Иркутской области за последние сутки сократилось в два раза. Как сообщили в региональном главке МЧС, вода не ушла из 67-ти домов. Тем временем синоптики фиксируют повышение уровня воды в реках Ока, Ия, Уда в Иркутской области и прогнозируют сильные дожди.

Тем временем без электричества после паводка в Иркутской области остаются уже всего 110 человек, сообщил губернатор региона Сергей Левченко. Медики отчитались о том, что привили уже более 44 тысяч человек против вирусного гепатита А в зоне паводка в Иркутской области. Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, в трех районах региона продолжают работу почти полсотни прививочных бригад. Также специалисты прививают людей против брюшного тифа и дизентерии. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, добавили эксперты.

- Красноярский край окутал смог от лесных пожаров. Горит 270 тысяч гектаров леса. Накануне стало известно, что по всей России горит более 40 тысяч гектаров леса, в регионах действуют 46 лесных пожаров. Тяжелая ситуация наблюдается в Забайкалье и Иркутской области.

- Шестой самолет с компонентами российских систем ПВО С-400 прибыл в Турцию. Он приземлился на авиабазе под Анкарой. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. Покупка С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки, Анкара на уступки не пошла.

И вот сегодня стало известно, что Вашингтон готов объявить санкции против Турции из-за С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Команда американского президента Дональда Трампа уже определилась с пакетом ограничительных мер. Один из собеседников агентства рассказал, что санкции планируется объявить в конце следующей недели.

- «Это моя собственность!»: в Екатеринбурге кондуктор вытолкал пенсионерку из трамвая. Очередной скандал в общественном транспорте прогремел на Урале. Кондуктор трамвая, курсирующего по маршруту №15, агрессивно выпроводил пенсионерку из вагона. «Пожилая женщина, кажется, не хотела оплачивать проезд и буквально начала бегать от кондуктора по вагону. Тот носился за ней. Параллельно они осыпали друг друга оскорблениями», - пишут очевидцы. Похожий конфликт произошел несколько недель назад в Уфе. В частном автобусе кондуктор также нахамил пассажирке. У женщины не хватало рубля на проезд. Отметим, что тогда пользователи сети частично встали на сторону разгневанного мужчины.

- Российский рубль остается самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака". Наиболее справедливый курс по отношению к доллару у норвежской и шведской кроны и израильского шекеля. Об этом пишет журнал Economist. Издание отмечает, что валютный курс рубля на данный момент на 64,5 процента больше его реальной стоимости. Цена бигмака в США 5,74 доллара, а в России чуть более двух долларов (130 рублей). Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.

Скачать передачу [mp3, 22.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Июля 2019 14:16 - 14:45

Темы дня

Тема: Замглавы Пенсионного фонда арестован на 2 месяца, льготный период для оплаты штрафов предлагают увеличить, Захар Прилепин снялся в главной роли в новом фильме

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
11 Июля 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: На Северной ТЭЦ в Мытищах потушили огонь высотой с небоскреб, замруководителя Пенсионного фонда взяли сотрудники ФСБ, чернобыльцы возмущены идеей Зеленского устроить из Чернобыля туристическую зону

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
11 Июля 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Во время шторма в Греции погибли россияне, на Украине предложили переименовать Россию и русский язык, абоненты стали чаще жаловаться на операторов сотовой связи

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
10 Июля 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Русские туристы пропали из Тбилиси, Пригожин предложил украинским детям выступить на Евровидении под флагом России, за непропуск «скорой помощи» посадят на 4 года

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
10 Июля 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Песков заявил о возможности возобновления полетов в Грузию, Путин снялся в новом фильме Стоуна, в Германии призвали снести Памятник Победы, Елизавета II засобиралась в отставку

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
9 Июля 2019 20:03 - 20:54

Темы дня

Тема: Политический обозреватель Russia Today Александр Гурнов ответил журналисту «Рустави 2» матом на грузинском в эфире Радио «Комсомольская правда»

В студии: Елена АФОНИНА

В гостях: Александр ГУРНОВ
07:30
21:30
9 Июля 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Путин предложил не вводить новые санкции из уважения к грузинскому народу, башкирская кассирша таскала деньги из банка 2 года, метеорологи предупредили о низком урожае гречки

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
9 Июля 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Кремль пока не решил, что делать с Грузией, Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников, Малахов попросил Зеленского защитить сотрудников украинского телеканала

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
9 Июля 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Тбилиси взорвали акции протеста, вслед за паводком в Иркутскую область пришли лесные пожары, владельцы фильмов и музыки предложили полностью удалять пиратские сайты

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Российские власти возьмутся за «цифровую гигиену»
Россия снова отказалась вести с Японией переговоры о передаче двух южнокурильских островов
В Подмосковье на женщину напала гадюка
Жан-Поля Бельмондо удостоили ордена Почетного легиона
Россия поставила в Турцию еще одну партию элементов зенитных систем С-400
Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы из России
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Больше 150 мигрантов спасли моряки в Средиземном море
За секс со школьником учительницу отправили на 20 лет в тюрьму
NASA опубликовало фотографию аппарата Curiosity, сделанную с Марса
В Британии выяснили, кто виновен в утечке секретных писем посла в США
Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций
Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»
Тимошенко заявила, что украинцы 2,5 года переплачивали за газ из-за Порошенко
Корейская гадалка предсказала Трампу второй президентский срок
В Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым
Погода в Москве на 14 июля 2019 года: облачно и туманно, до +21