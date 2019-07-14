СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-14T14:26:07+03:00

В Иркутской области ликвидируют последствия паводка, а в Красноярском крае борются с огнем 00:00 00:00

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- Количество подтопленных домов в городе Тулуне Иркутской области за последние сутки сократилось в два раза. Как сообщили в региональном главке МЧС, вода не ушла из 67-ти домов. Тем временем синоптики фиксируют повышение уровня воды в реках Ока, Ия, Уда в Иркутской области и прогнозируют сильные дожди.

Тем временем без электричества после паводка в Иркутской области остаются уже всего 110 человек, сообщил губернатор региона Сергей Левченко. Медики отчитались о том, что привили уже более 44 тысяч человек против вирусного гепатита А в зоне паводка в Иркутской области. Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, в трех районах региона продолжают работу почти полсотни прививочных бригад. Также специалисты прививают людей против брюшного тифа и дизентерии. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, добавили эксперты.

- Красноярский край окутал смог от лесных пожаров. Горит 270 тысяч гектаров леса. Накануне стало известно, что по всей России горит более 40 тысяч гектаров леса, в регионах действуют 46 лесных пожаров. Тяжелая ситуация наблюдается в Забайкалье и Иркутской области.

- Шестой самолет с компонентами российских систем ПВО С-400 прибыл в Турцию. Он приземлился на авиабазе под Анкарой. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. Покупка С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки, Анкара на уступки не пошла.

И вот сегодня стало известно, что Вашингтон готов объявить санкции против Турции из-за С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Команда американского президента Дональда Трампа уже определилась с пакетом ограничительных мер. Один из собеседников агентства рассказал, что санкции планируется объявить в конце следующей недели.

- «Это моя собственность!»: в Екатеринбурге кондуктор вытолкал пенсионерку из трамвая. Очередной скандал в общественном транспорте прогремел на Урале. Кондуктор трамвая, курсирующего по маршруту №15, агрессивно выпроводил пенсионерку из вагона. «Пожилая женщина, кажется, не хотела оплачивать проезд и буквально начала бегать от кондуктора по вагону. Тот носился за ней. Параллельно они осыпали друг друга оскорблениями», - пишут очевидцы. Похожий конфликт произошел несколько недель назад в Уфе. В частном автобусе кондуктор также нахамил пассажирке. У женщины не хватало рубля на проезд. Отметим, что тогда пользователи сети частично встали на сторону разгневанного мужчины.

- Российский рубль остается самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака". Наиболее справедливый курс по отношению к доллару у норвежской и шведской кроны и израильского шекеля. Об этом пишет журнал Economist. Издание отмечает, что валютный курс рубля на данный момент на 64,5 процента больше его реальной стоимости. Цена бигмака в США 5,74 доллара, а в России чуть более двух долларов (130 рублей). Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.