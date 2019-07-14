2019-07-14T14:47:40+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Центр Нью-Йорка остался без света, а Гугл признался в прослушке пользователей

Михаил Антонов с главными новостями дняМихаил Антонов с главными новостями дня

Михаил Антонов с главными новостями дня

Центр Нью-Йорка остался без света, а Гугл признался в прослушке пользователей

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Главные темы:

- Центр Нью-Йорка остался без света. Это произошло в ночь на 14 июля произошло. Без электричества оказались более 72 тысяч человек. Больше всего проблемы затронули Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. Из-за блэкаута с перебоями работали метро и светофоры. Люди застревали в лифтах. Как отмечают СМИ, проблемы с электроснабжением произошли в годовщину крупной аварии в Нью-Йорке в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля оказался обесточен почти весь Нью-Йорк.

- Гугл признался в прослушке пользователей. Такое признание корпорация сделала после очередной утечки информации. Записи пользователей попали в распоряжение бельгийского телеканала. Некоторые из них содержали личные данные, а также разговоры, звучащие на заднем плане.

- Россия - страна охранников и таксистов. Проблемы начнутся, когда они станут не нужны.Так считает колумнист «Комсомольской правды» Сергей Мардан. По его мнению, на страну надвигается социальный катаклизм, которого в нашей жизни еще не было.

- Канцлеру Германии Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо на публике. Это уже третий случай за месяц. Во время встречи с премьер - министром Финляндии в Берлине Меркель стало трясти. Несмотря на признаки плохого самочувствия канцлер осталась на месте и продолжала слушать гимн. Приступ продлился всего несколько секунд, после чего Меркель последовала дальше. Канцлер объясняет недомогание то обезвоживанием, то некими «психологическими проблемами».

- В этом году в России появится первый турбоперекресток. Скорость движения автомобилей по такому участку должна быть выше, благодаря специальной разметке. Новая технология избавит города от пробок - рассказал замначальника управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры ЦОДД Андрей Мухортиков.

Также на российских перекрестках могут появиться новые светофоры. От обычных они отличаются квадратной конструкцией и единственной лампой, которая поочередно загорается красным, желтым и зеленым цветом.

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