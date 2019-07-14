2019-07-14T15:12:54+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Учителя не хотят работать за 15 тысяч, Кикабидзе опроверг информацию о тайных концертах, резко упали продажи лекарств

Михаил Антонов с главными новостями дняМихаил Антонов с главными новостями дня

Михаил Антонов с главными новостями дня

Учителя не хотят работать за 15 тысяч, Кикабидзе опроверг информацию о тайных концертах, резко упали продажи лекарств

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Главные темы:

- «Это унизительно»: в Екатеринбурге молодая учительница уволилась из-за зарплаты в пятнадцать тысяч. Теперь Дарья Троцкая планирует стать частным логопедом. В городском департаменте образования отметили, что средняя зарплата учителей в уральской столице составляет 37 тысяч рублей.

- Вахтанг Кикабизде признался, что всегда готов петь для русских. В эксклюзивном интервью Комсомольской правде грузинский артист ответил на обвинение в тайных корпоративах в России. Секретные заработки Вахтанга Кикабидзе в нашей стране «рассекретил» актер Борис Клюев. По словам звезды сериала «Воронины», 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции.

- В России резко упали продажи лекарств. Снижение объема фармрынка зафиксировано впервые с 2015 года. Потребители уменьшили траты на медикаменты для лечения заболеваний кожи, на противомикробные средства и препараты для респираторной системы. Средняя стоимость упаковки отечественных лекарств выросла почти на шесть процентов, а зарубежных - на восемь. Одна из основных причин снижения продаж - падение реальных доходов населения, - отмечает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

- Синоптики пообещали скорое возвращение лета в Москву. Ожидается, что дневная температура воздуха в городе повысится до +22...+25 градусов. Однако потепление будет сопровождаться ливнями и грозами. Научный руководитель Гидрометеоцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет нас до конца лета.

- Системы С-400 будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны ближневосточного региона. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- NASA опубликовало фотографию аппарата Curiosity, сделанную с Марса. Ученые назвали возможность сделать снимок большой удачей, ведь сфотографировали марсоход другим космическим аппаратом нацуправления. Обнаружить его было не так просто. Для этого необходимо, чтобы камера и солнце находились в определенных позициях, лишь тогда блеск Curiosity будет заметен и его можно будет запечатлеть.

Марсоход Curiosity доставили на Красную планету 6 августа 2012 года. Это был перелет, который длился восемь месяцев. На месте он ведет детальные геологические и геохимические исследования, изучает атмосферу и климат планеты, ищет воду и ее следы, а также органические вещества. В июне этого года космический аппарат обнаружил на планете высокое содержание метана, что может говорить о присутствии там живых микроорганизмов.

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