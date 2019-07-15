Смерть Антона Чехова, создание "Аэрофлота", межнациональный конфликт в Сухуми, премьера "В джазе только девушки"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Смерть Антона Чехова, создание "Аэрофлота", межнациональный конфликт в Сухуми, премьера "В джазе только девушки"
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15 июля. В этот день в разные годы:
1826 год - Николай I создает третье отделение политического сыска.
1904 год - умирает Антон Чехов.
1923 год - образование авиакомпании "Добролет" в будущем "Аэрофлот".
1989 год - в Сухуми начались столкновения на межнациональной почве между грузинами и абхазами.
1959 год - премьера фильма "В джазе только девушки".