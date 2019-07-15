СЕГОДНЯ 02:46 2019-07-15T20:06:06+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Смерть Антона Чехова, создание "Аэрофлота", межнациональный конфликт в Сухуми, премьера "В джазе только девушки" 00:00 00:00

15 июля. В этот день в разные годы:

1826 год - Николай I создает третье отделение политического сыска.

1904 год - умирает Антон Чехов.

1923 год - образование авиакомпании "Добролет" в будущем "Аэрофлот".

1989 год - в Сухуми начались столкновения на межнациональной почве между грузинами и абхазами.

1959 год - премьера фильма "В джазе только девушки".