2019-07-15T20:06:06+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Смерть Антона Чехова, создание "Аэрофлота", межнациональный конфликт в Сухуми, премьера "В джазе только девушки"

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Смерть Антона Чехова, создание "Аэрофлота", межнациональный конфликт в Сухуми, премьера "В джазе только девушки"

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15 июля. В этот день в разные годы:

1826 год - Николай I создает третье отделение политического сыска.

1904 год - умирает Антон Чехов.

1923 год - образование авиакомпании "Добролет" в будущем "Аэрофлот".

1989 год - в Сухуми начались столкновения на межнациональной почве между грузинами и абхазами.

1959 год - премьера фильма "В джазе только девушки".

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