СЕГОДНЯ 04:46 2019-07-15T20:18:45+03:00

Huawei OS придумал новое название, Facebook заплатит штраф и идентификация собак по-китайски 00:00 00:00

Хуавей придумала для своей операционной системы новое название. Facebook заплатит рекордный штраф за утечку пользовательских данных, и китайский стартап, который сделал возможным распознавание собак по отпечатку носа.

Компания Huawei зарегистрировала новую торговую марку под названием Harmony. Видимо, так будет называться мобильная операционная система, известная ранее как HongMeng. HongMeng переводится с китайского как «красная мечта», а Harmony на английском означает «гармония». Очевидно, что для европейского потребителя более благозвучен второй вариант. Ранее Huawei рассматривала несколько других вариантов названий, в том числе Ark OS и Oak OS. Huawei приходится искать замену Android из-за проблем с властями США, которые запретили местным компаниям сотрудничать с китайским производителем. Новая ОС Huawei будет совместима с различными видами устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры, умные колонки и приборные панели автомобилей. В Китае эта платформа будет готова к концу 2019 года, а её международная версия — к середине 2020 года.

Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook штраф почти в пять миллиардов долларов за некорректное обращение с личными данными своих пользователей. Сведения о 87 миллионах человек были незаконно предоставлены соцсетью британской фирме Cambridge Analytica. Размер штрафа уже вызвал ожесточенные споры и критику, а также обрушил акции Facebook почти на два процента. Решение назначить такой штраф является заключительным этапом нашумевшей истории с манипуляциями общественным мнением перед выборами президента США в 2016 году. Компания Cambridge Analytica незаконно получала информацию о пользователях Facebook, зачастую подкупая высокопоставленных представителей социальной сети. Основой ее деятельности являлась персонализированная реклама, построенная на личных данных десятков миллионов юзеров.

Китайский стартап разработал приложение для распознавания собак по отпечатку носа. Это более дешевый и менее насильственный способ идентификации животных по сравнению с чипами, которые вживляют под кожу. Использовать приложение планируют не только для розыска животных, но и для мониторинга «нецивилизованного содержания собаки», если хозяин выгуливает её без поводка или не убирает за ней на улице. Также технологию можно использовать для создания уникального профиля собаки с подключением к нему медицинского обслуживания, страхования, сертификации и возможности перепродажи животного. Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу достаточно сфотографировать нос собаки под разными углами с помощью камеры телефона по аналогии с добавлением пальца или лица человека для доступа к смартфону. Технология распознавания собак по отпечатку носа применялась во многих странах и раньше. Однако тогда владельцам приходилось раскрашивать нос собаки чернилами и прижимать морду к белому картону.