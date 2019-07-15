2019-07-15T16:48:36+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Глава Минэкономразвития доехал на Lada Xray до Тольятти, Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому, в Подмосковье погиб пилот, учивший Путина летать

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Глава Минэкономразвития доехал на Lada Xray до Тольятти, Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому, в Подмосковье погиб пилот, учивший Путина летать

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Главные темы:

- Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о своих впечатлениях от поездки на форум в Тольятти на отечественной Ладе "Икс-Рэй". Министру машина понравилась, а вот качество российских дорог - далеко не везде.

- В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета. Одним из них оказался руководитель Игорь Никитин, который обучал Владимира Путина летать на дельтаплане. Причины катастрофы устанавливаются. Известно, что вертолет потерял управление, пилоты погибли при жесткой посадке.

1-й вице президент Федерации сверхлегкой авиации Сергей Минигулов рассказал, что гибель Никитина - трагедия для всей отрасли.

- В России могут упростить выписку наркотических лекарств на дому. С таким поручением к Минздраву обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Также ведомство должно направить в субъекты разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных препаратов в аптеки и больницы.

Как считает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский, врачи не перестанут бояться выписывать такие лекарства.

- Автомобили в России подорожали на 10 процентов с начала этого года. Одна из причин - значительное повышение НДС. Цены выросли на такие популярные марки, как: Вольво, Фольксваген, Ауди, Мерседес и другие.

Автоэксперт Андрей Осипов считает, что главная причина подорожания - политика автомобильных производителей.

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