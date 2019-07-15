СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-15T17:14:31+03:00

Мэр, который спасал свою дачу вместо помощи пострадавшим от паводка, ушел в отставку, а в Ростовской области обезвредили террористов 00:00 00:00

Главные темы:

- Мэра Нижнеудинского района в Иркутской области Сергея Худоногова отправили в отставку. Чиновник, который спасал свою дачу, вместо того, чтобы помогать пострадавшим от поводков сам написал заявление на увольнение - сообщили в местной думе.

- Глава Центральной Избирательной Комиссии России Элла Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Встреча может состояться после 22 июля.

- В Ростовской области обезвредили террористическую ячейку. Ее члены готовили атаку на полицейских. Возбуждено уголовное дело.