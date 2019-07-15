СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-15T20:58:24+03:00

На Трубной площади собрались несогласные с решением Мосизбиркома, суд по делу журналиста Кирилла Вышинского опять перенесли, руководитель «Альфы» ушел в отставку 00:00 00:00

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- В эти минуты в Москве на Трубной площади начинается несакционированная акция. Ее организовали оппозиционные политики, которых могут недопустить на выборы в Мосгордуму. По данным Мосгорисполкома они не набрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты.

На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольская правда» Анастасия Варданян.

- Заседание по делу журналиста Кирилла Вышинского подольский районный суд Киева перенес на 19 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая специально приехала в столицу Украины, рассказала, что ей удалось немного пообщаться с Вышинским. По ее словам журналист очень подавлен.

На прямой связи из Киева наш корреспондент Анастасия Матвеева. Она была у здания подольского суда и рассказывает подробности в эфире Радио «Комсомольская правда».

Дело Вышинского сдвинулось с мертвой точки после первого разговора Путина и Зеленского по телефону. Как рассказали в администрации украинского президента, ключевой темой обсуждения двух лидеров стало освобождение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года российскими пограничниками.

- Московские врачи готовят девочку из Игнушетии к ампутации части правой руки. Операцию планируют провести через неделю. Причиной такого решения стала гангрена верхних конечностей.

- Ветераны "Альфа" не стали связывать уход генерал-майора ФСБ Валерия Канакина с арестом его подчиненных. Канакин подал в отставку с должности руководителя спецподразделения за три месяца до разбоя, по которому задержали офицеров спецслужбы - рассказал вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов.

Канакин работал в «Альфе» с 84-го года и возглавил спецпoдразделение в 2014 году. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане, удостоен звания Героя России.

- В Екатеринбурге разыскивают 48-летнюю Ольгу Хорошун, которая заняла у знакомых крупную сумму денег и исчезла вместе с семьей. Заявления в полицию написали 15 человек. По их словам, Хорошун одалживала у них на сделку с недвижимостью. В МВД сообщили, что сумма ущерба превысила 160 миллионов рублей.