2019-07-12T23:41:42+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Основание училища им. Баумана, первый номер журнала "Колокол", премьера фильма "Короткие встречи"

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Основание училища им. Баумана, первый номер журнала "Колокол", премьера фильма "Короткие встречи"

00:00
00:00

13 июля. В этот день в разные годы:

1830 год - Николай I утверждает положение о ремесленном учебном заведении, в будущем училище им. Баумана.

1857 год - Александр Герцен выпускает первый номер журнала "Колокол".

1923 год - в Лос-Анджелесе на горе появилась надпись "HOLLIWOOD".

1967 год - премьера фильма "Короткие встречи".

1985 год - Сергей Бубка преодолевает высоту 6,0 метров.

Скачать передачу [mp3, 27.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Никто никуда не собирается уходить»: В Госдуме прокомментировали слухи о том, что Visa и MasterCard «уйдут» из России
Власти Гибралтара отпустили четверых моряков с задержанного иранского танкера под залог
Учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись две легковушки, погиб человек
В Сомали боевики атаковали отель, погибли десять человек
Рябков в Женеве встретится с первым заместителем Помпео
Главы Минобороны США и Турции обсудили поставку российских С-400
К 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов Минобороны обнародовало уникальные документы
Скотленд-Ярд выясняет обстоятельства утечки переписки британского посла в США
В Сети появилось видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы Мухамедзяновой
Зеленский поручил МИД вернуть домой осужденного в Италии экс-бойца АТО
Боевики в Сирии пытались атаковать дронами авиабазу Хмеймим
В ДТП с туристическим автобусом в Абхазии пострадали пять россиян, один погиб