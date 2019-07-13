СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-12T23:41:42+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Основание училища им. Баумана, первый номер журнала "Колокол", премьера фильма "Короткие встречи" 00:00 00:00

13 июля. В этот день в разные годы:

1830 год - Николай I утверждает положение о ремесленном учебном заведении, в будущем училище им. Баумана.

1857 год - Александр Герцен выпускает первый номер журнала "Колокол".

1923 год - в Лос-Анджелесе на горе появилась надпись "HOLLIWOOD".

1967 год - премьера фильма "Короткие встречи".

1985 год - Сергей Бубка преодолевает высоту 6,0 метров.