СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-16T12:58:42+03:00

Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными новостями дня

Валентина Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями 00:00 00:00

Главные темы:

- Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями. "Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Роструд провёл опрос, согласно которому 76% россиян считают эффективным переобучение людей старшего возраста. Более 18% опрошенных не стали бы переучиваться по достижении предпенсионного возраста, поскольку считают, что в таком возрасте это делать уже поздно.

- На Украине вступил в силу закон о государственном языке.

- Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

- Банкоматы не нужны: за наличными – в кассу. Россиянам позволят снимать деньги в кассах магазинов.

- Более половины россиян (54%) абсолютно не интересуются политикой, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

- Жительница Екатеринбурга назанимала у знакомых 160 миллионов и сбежала.

- Известный банкир, фигурант списка «Форбс» Александр Лебедев озаботился засильем иностранных фаст-фудов в России и решил побить «Макдональдс» в отдельно взятом городе. Для своего эксперимента он выбрал город Нелидово Тверской области. Там он создал сеть дешевых и здоровых русских закусочных «Петрушка», которые сразу же стали пользоваться бешеной популярностью. Вокруг них даже сформировался круг адептов здорового образа жизни.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Омбудсмены России и Украины Москалькова и Денисова обсудят освобождение заключенных граждан РФ и Украины.

- Бастрыкин предложил вернуть в Уголовный кодекс статью о конфискации имущества коррупционеров.

- МИД Великобритании исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью.

- Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора.

- Местная гордость: тульский пряник и башкирский мёд станут брендами.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.