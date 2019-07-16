СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-16T13:30:21+03:00

Уволили полицейских, работавших по делу Голунова, на Украине вступил в силу закон о языке, вывоз мусора предложили оплачивать по-новому 00:00 00:00

Главные темы:

- Сделали выводы. Уволили троих полицейских, которые работали по делу Ивана Голунова. По данным проекта "База", полицейских отстранили от службы с формулировкой "по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе". Сотрудники допустили нарушения, не предоставив вовремя защиту журналисту и долго не давали связаться с родственниками. Проект "База" сообщает, что уволенные полицейские намерены опротестовать такое решение начальства. Они подадут в суд на МВД Москвы.

- Глава Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров. По словам Александра Бастрыкина, это должно стать дополнительной мерой к уголовному сроку. Он отметил, что ведомство ориентировано на возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Также Бастрыкин подчеркнул, что нужно ввести институт уголовной ответственности юридических лиц, потому что через них в большинстве случаев деньги коррупционеров выводятся за рубеж.

- Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора. Расчёт планируется производить «по факту», то есть за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Весной этого года глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что существующая система расчёта платы за мусор не до конца справедлива и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту".

- В Киеве вступил в силу закон о языке. Документ закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Отныне, в госсорганах, общественных организациях, СМИ и других сферах жизни должен использоваться лишь украинский.

- Рубль может обвалиться в конце этого года. Аналитик Блумберга Ярослав Косатый прогнозирует падение нашей валюты на 9 %. Экономист считает, что в декабре доллар будет стоить 69 рублей.

- Заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года. Мораторий предполагает направление всех страховых взносов на выплату пенсий в настоящий момент. При этом собственные накопления не формируются.

- На Центральную Россию обрушатся сильные грозовые дожди. Такая погода продержится всю рабочую неделю. Ливни будут сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха останется ниже климатической нормы на 2–3 градуса, - отметил Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Александр Синенков. По данным синоптиков, циклон немного стихнет лишь на выходных. Однако дожди не прекратятся. Метеорологи также отметили, что до конца июля жары ждать не стоит.

- Сегодня вечером жители европейской части России смогут увидеть лунное затмение. Спутник погрузится в земную тень на половину диска. Если небо не затянет тучами, астрономическое явление можно будет увидеть невооруженным взглядом.