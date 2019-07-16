2019-07-16T13:30:21+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Уволили полицейских, работавших по делу Голунова, на Украине вступил в силу закон о языке, вывоз мусора предложили оплачивать по-новому

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Уволили полицейских, работавших по делу Голунова, на Украине вступил в силу закон о языке, вывоз мусора предложили оплачивать по-новому

00:00
00:00

Главные темы:

- Сделали выводы. Уволили троих полицейских, которые работали по делу Ивана Голунова. По данным проекта "База", полицейских отстранили от службы с формулировкой "по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе". Сотрудники допустили нарушения, не предоставив вовремя защиту журналисту и долго не давали связаться с родственниками. Проект "База" сообщает, что уволенные полицейские намерены опротестовать такое решение начальства. Они подадут в суд на МВД Москвы.

- Глава Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров. По словам Александра Бастрыкина, это должно стать дополнительной мерой к уголовному сроку. Он отметил, что ведомство ориентировано на возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Также Бастрыкин подчеркнул, что нужно ввести институт уголовной ответственности юридических лиц, потому что через них в большинстве случаев деньги коррупционеров выводятся за рубеж.

- Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора. Расчёт планируется производить «по факту», то есть за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Весной этого года глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что существующая система расчёта платы за мусор не до конца справедлива и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту".

- В Киеве вступил в силу закон о языке. Документ закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Отныне, в госсорганах, общественных организациях, СМИ и других сферах жизни должен использоваться лишь украинский.

- Рубль может обвалиться в конце этого года. Аналитик Блумберга Ярослав Косатый прогнозирует падение нашей валюты на 9 %. Экономист считает, что в декабре доллар будет стоить 69 рублей.

- Заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года. Мораторий предполагает направление всех страховых взносов на выплату пенсий в настоящий момент. При этом собственные накопления не формируются.

- На Центральную Россию обрушатся сильные грозовые дожди. Такая погода продержится всю рабочую неделю. Ливни будут сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха останется ниже климатической нормы на 2–3 градуса, - отметил Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Александр Синенков. По данным синоптиков, циклон немного стихнет лишь на выходных. Однако дожди не прекратятся. Метеорологи также отметили, что до конца июля жары ждать не стоит.

- Сегодня вечером жители европейской части России смогут увидеть лунное затмение. Спутник погрузится в земную тень на половину диска. Если небо не затянет тучами, астрономическое явление можно будет увидеть невооруженным взглядом.

Скачать передачу [mp3, 18.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
15 Июля 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: На Трубной площади собрались несогласные с решением Мосизбиркома, суд по делу журналиста Кирилла Вышинского опять перенесли, руководитель «Альфы» ушел в отставку

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
15 Июля 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Глава Минэкономразвития доехал на Lada Xray до Тольятти, Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому, в Подмосковье погиб пилот, учивший Путина летать

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
15 Июля 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Мосгоризбирком выявил у кандидатов подписи умерших людей, россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов, электронные паспорта можно будет получить за день

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Силуанов: нельзя допускать зависимость качества медицинских услуг от цен на нефть
В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы
«Северный поток» остановили на ремонт до конца июля
В офисе президента Украины допустили очередные телефонные переговоры Зеленского и Путина
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома
После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя
В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу
Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании
В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400
Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи