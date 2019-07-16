2019-07-16T14:37:03+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Красноярск накрыл сильнейший смог, Следственный комитет предложил конфисковать имущество, вейпы и кальяны приравняют к сигаретам

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Красноярск накрыл сильнейший смог, Следственный комитет предложил конфисковать имущество, вейпы и кальяны приравняют к сигаретам

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Главные темы:

- Красноярский край задыхается от смога. Горит больше 250 тысяч гектаров леса. Города будто окутаны туманом, не видно солнца, в больницы обращаются люди с жалобами на плохое самочувствие.

- В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложение главы Следственного комитета нуждается в экспертной проработке. Вернуть конфискацию имущества для коррупционеров предложил глава Следственного комитета. По словам Александра Бастрыкина, это должно стать дополнительной мерой к уголовному сроку. Он отметил, что ведомство ориентировано на возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

- В Совете федерации надеются на скорую отмену языкового закона на Украине. Как заявил первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, есть шанс, что Владимир Зеленский сделает это после выборов в парламент. Сенатор отметил, что документ, принятый в Киеве, ущемляет права русскоязычного населения Украины. Директор Института международных отношений “Сотрудничество" Алексей Бычков уверен, что этот закон приведет к расколу в обществе на Украине.

- Правительство поддержало инициативу Совета Федерации ограничить употребление вейпов и кальянов в общественных местах. Также, электронные курительные устройства нельзя будет продавать несовершеннолетним, а использование таких изделий в помещениях нужно приравнять к курению обычных сигарет.

- Три четверти россиян считают эффективным переобучение людей старшего возраста. Такие данные приводит Роструд. Восемьдесят процентов опрошенных заявили о готовности обучиться новой специальности перед пенсией. Главным фактором при выборе направления респонденты назвали возможность дальнейшего трудоустройства. Самые популярные направления для переобучения среди россиян - это финансы, рабочие специальности, сфера продаж и услуг, юриспруденция, образование, строительство, медицина и транспорт.

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