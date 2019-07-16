СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-16T15:45:17+03:00

Россиянки ищут защиту в Европе, Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ 00:00 00:00

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- В Европейский суд по правам человека обратились больше ста россиянок с жалобами на домашнее насилие - об этом Интерфаксу рассказал избранный от России судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов. Эти данные отличаются от отчета министерства юстиции. Там заявили, что за 8 лет в Европейский суд с жалобами на насилие обратилось всего шесть россиянок. Первый иск в ЕСПЧ поступил от 35-летней жительницы Ульяновска Валерии Володиной, которая несколько лет подвергалась насилию со стороны бывшего мужа. В июле этого года ЕСПЧ взыскал с российских властей больше 25 тысяч евро в пользу Володиной.

- В Госдуме возмущены публикациями в немецкой прессе об угрозе удара России по Европе. Ранее газета Die Welt сообщила о том, что Россия готовится к ведению региональных войн на территории Евросоюза и угрожает применением ядерного оружия. По мнению экспертов издания, первой целью атаки могут стать Польша, Украина и страны Прибалтики.

- Правительство поддержало инициативу Совета Федерации ограничить употребление вейпов и кальянов в общественных местах.

- Госдума запретила передавать долги ЖКХ коллекторам. Закон дает право взыскивать просроченные платежи только управляющим и ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам. Должник при этом будет получать письменное уведомление в течении 10 дней.