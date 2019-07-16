16 Июль 19:03 2019-07-16T22:42:58+03:00

Курилки могут вернуться в аэропорты, в Верховной Раде Украины предложили отменить закон о языке, а в России подешевел сахар 00:00 00:00

Главные темы:

- Следственный комитет начал доследственную проверку полицейских по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Он отметил, что проверка проводится по факту превышения должностных полномочий сотрудниками столичной полиции. Тем временем, в Москве из-за дела Голунова уволили четверых полицейских. Они служили в управлении внутренних дел Западного административного округа. Такое решение в МВД приняли по итогам служебной проверки. Кого именно отстранили от должности - не сообщается.

- Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращение курительных комнат в российские аэропорты. Речь идет о специально выделенных изолированных помещениях с системой вентиляции. Автором инициативы выступил депутат Сергей Боярский. Он отметил - вернуть кабины необходимо, чтобы люди перестали курить в неположенных местах на территории аэропорта.

- Роскомнадзор обязал Инстаграм удалить оскорбляющую триколор фотографию. Отмечается, что на ней изображены непристойные действия с российским флагом. Регулятор обратился в администрацию соцсети, чтобы страницу с оскорблением госсимвола внесли в единый реестр запрещённой информации.

- В Верховной Раде Украины предложили отменить закон о государственном языке. Инициаторами проекта выступили депутаты от партии "Оппозиционный блок". Они отметили, что документ принят с грубыми нарушениями. Украинские парламентарии подчеркнули, что не допустят разжигания в стране языковой войны. Закон о государственном языке, принятый в Киеве, уже раскритиковали в ООН и ОБСЕ. Организации призвали Украину учитывать права нацменьшинств в разработке законодательства.

- В России резко подешевел сахар. Наибольшую разницу можно наблюдать в оптовых ценах - почти в 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Розничные цены тоже меняются, но не так значительно - с начала года стоимость сахарного песка снизилась почти на 4 рубля за килограмм.

На Центральную Россию обрушатся сильные грозовые дожди. Такая погода продержится всю рабочую неделю. Ливни будут сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха останется ниже климатической нормы на 2–3 градуса. По данным синоптиков, циклон немного стихнет лишь на выходных. Однако дожди не прекратятся. Метеорологи также отметили, что до конца июля жары ждать не стоит.