2019-07-16T22:56:21+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Расстрел царской семьи, начало гражданской войны в Испании, стыковка "Союза" и "Аполлона", премьера мультфильма "Желтая подводная лодка"

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Расстрел царской семьи, начало гражданской войны в Испании, стыковка "Союза" и "Аполлона", премьера мультфильма "Желтая подводная лодка"

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17 июля. В этот день в разные годы:

1918 год - в Екатеринбурге расстреляна царская семья.

1936 год - начало гражданской войны в Испании.

1975 год - стыковка в космосе "Союза" и "Аполлона".

1986 год - телемост Москва - Бостон, где была произнесена фраза "В СССР секса нет"

1968 год - премьера мультфильма "Желтая подводная лодка" Битлз.

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