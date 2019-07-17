СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-16T22:56:21+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Расстрел царской семьи, начало гражданской войны в Испании, стыковка "Союза" и "Аполлона", премьера мультфильма "Желтая подводная лодка" 00:00 00:00

17 июля. В этот день в разные годы:

1918 год - в Екатеринбурге расстреляна царская семья.

1936 год - начало гражданской войны в Испании.

1975 год - стыковка в космосе "Союза" и "Аполлона".

1986 год - телемост Москва - Бостон, где была произнесена фраза "В СССР секса нет"

1968 год - премьера мультфильма "Желтая подводная лодка" Битлз.