Расстрел царской семьи, начало гражданской войны в Испании, стыковка "Союза" и "Аполлона", премьера мультфильма "Желтая подводная лодка"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Расстрел царской семьи, начало гражданской войны в Испании, стыковка "Союза" и "Аполлона", премьера мультфильма "Желтая подводная лодка"
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17 июля. В этот день в разные годы:
1918 год - в Екатеринбурге расстреляна царская семья.
1936 год - начало гражданской войны в Испании.
1975 год - стыковка в космосе "Союза" и "Аполлона".
1986 год - телемост Москва - Бостон, где была произнесена фраза "В СССР секса нет"
1968 год - премьера мультфильма "Желтая подводная лодка" Битлз.