С выездной проверкой могут прийти даже к бывшему ИП
Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными новостями дня
С выездной проверкой могут прийти даже к бывшему ИП
Главные темы:
- Замордовали проверками. С выездной проверкой могут прийти даже к бывшему ИП.
- Один из агрегаторов такси решил для клиентов добавить новую услугу. Теперь пассажир такси может приобрести у водителя: воду - газированную и нет, чипсы, орешки, сухарики.
- Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты.
- «Вызывает гордость желание учится»: чтобы попасть в казанский медколледж абитуриенты ночуют у входа. Студенты и выпускники, правда, заявляют, что подобное там происходит не в первый раз.
- Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды.
- В платежках россиян за ЖКХ появится новая строка о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Ожидается, что нововведение последует после вступления в силу соответствующего закона 4 августа.
- Родители в шоке: на каникулах первоклассникам рекомендовано читать "Илиаду" и "Одиссею".
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Сергей Лавров дал интервью по отношениям с Грузией.
- ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
- Удар "Змеем Горынычем": Как ВСУ приносят в жертву своих же солдат в Донбассе.
- Годовщина расстрела царской семьи.
- День рождения Алексея Рыбникова.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.