2019-07-17T12:37:30+03:00
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Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

С выездной проверкой могут прийти даже к бывшему ИП

Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными новостями дняМихаил Антонов и Александра Кочнева с главными новостями дня

Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными новостями дня

С выездной проверкой могут прийти даже к бывшему ИП

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Главные темы:

- Замордовали проверками. С выездной проверкой могут прийти даже к бывшему ИП.

- Один из агрегаторов такси решил для клиентов добавить новую услугу. Теперь пассажир такси может приобрести у водителя: воду - газированную и нет, чипсы, орешки, сухарики.

- Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты.

- «Вызывает гордость желание учится»: чтобы попасть в казанский медколледж абитуриенты ночуют у входа. Студенты и выпускники, правда, заявляют, что подобное там происходит не в первый раз.

- Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды.

- В платежках россиян за ЖКХ появится новая строка о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Ожидается, что нововведение последует после вступления в силу соответствующего закона 4 августа.

- Родители в шоке: на каникулах первоклассникам рекомендовано читать "Илиаду" и "Одиссею".

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Сергей Лавров дал интервью по отношениям с Грузией.

- ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

- Удар "Змеем Горынычем": Как ВСУ приносят в жертву своих же солдат в Донбассе.

- Годовщина расстрела царской семьи.

- День рождения Алексея Рыбникова.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Алена МАРТЫНОВА
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