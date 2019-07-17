СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-17T14:18:30+03:00

Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москвой-2015", футболист Федор Смолов оплатил ремонт сельского клуба 00:00 00:00

Главные темы:

- Мосгоризбирком рассмотрит жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы. Специальная комиссия готова перепроверить документы от самовыдвиженцев, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные обращения. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего свои кандидатуры представили 426 человек. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

- Правозащитники направили в следственный комитет новое видео с издевательствами в ярославской колонии. На кадрах видно, как работники ФСИН избивают двоих заключенных - валят их на пол, бьют дубинками и ногами. Происходящее было записано на видеорегистраторы сотрудников исправительной колонии в феврале 2016-го года. В Управлении ФСИН по Ярославской области уже назначили служебную проверку, по результатам которой все материалы будут направлены в органы следствия для принятия решения.

- Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москвой-2015" Оксаной Воеводиной - сообщают СМИ. Меньше двух месяцев назад русская красавица родила бывшему монарху наследника, а теперь, якобы, переехала к маме в Москву. Но адвокат Воеводиной информацию о разводе опровергает.

- Футболист сборной России Федор Смолов оплатил ремонт сельскому дому культуры в Алтайском крае. Он участвовал в шоу «Comment Out» на ютубе. Спортсмену нужно было выполнить задание: либо написать комментарий для Дмитрия Нагиева, либо перевести 400 тысяч рублей на ремонт здания в селе Костин Лог Алтайского края. Дом культуры обещали назвать в честь благодетеля. Футболист выбрал второй вариант и перечислил деньги прямо во время съемок.