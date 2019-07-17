СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-17T15:23:26+03:00

Продажу алкоголя хотят убрать из городов 00:00 00:00

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- Алкоголь и табак должны продаваться только в крупных алкомаркетах вдали от микрорайонов - с такой инициативой выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его мнению, это уменьшит потребление спиртного и снизит смертность россиян. Продажа алкоголя вдали от жилых домов только ухудшит ситуацию - считает главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов.

В июне этого года Минздрав поддержал идею создания специализированных магазинов, где будут продавать только спиртное и табак. Вход в них будет запрещен несовершеннолетним.

ФАС и Минэкономразвития выступили с критикой проекта. Они считают, что открытие таких магазинов приведет к снижению торговых точек, продающих социально значимые продукты.