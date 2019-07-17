17 Июль 19:03 2019-07-17T21:02:01+03:00

Расширен список тех, кто упрощенно получит гражданство нашей страны, а в Москве зарегистрированы кандидаты в депутаты гордумы 00:00 00:00

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- Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей всего Донбасса. Таким решением президент уровнял в правах на новый документ и жителей ДНР - ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию с территорий, ныне подконтрольных Киеву. Ранее возможность пользоваться упрощенным порядком была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

- 233 человека зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва - об этом сообщил глава избиркома Валентин Горбунов. 57 человек получили отказ. По словам Горбунова основные нарушения: подписи умерших людей, граждан без активного избирательного права, дублирование имен и другие. Среди лидеров по сбору подписей с «мёртвых душ» оказались - Илья Яшин, Александр Загородних, Геннадий и Дмитрий Гудков, а также Любовь Соболь. Кандидаты опровергают эту информацию. Мосгоризбирком рассмотрит жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы. Специальная комиссия готова перепроверить документы от самовыдвиженцев, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные обращения. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего свои кандидатуры представили 426 человек. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.