2019-07-18T17:26:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Появление клича «Поможем голодающим Поволжья», введение совместного обучения, публикация после забвения сборника стихов Анны Ахматовой

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Появление клича «Поможем голодающим Поволжья», введение совместного обучения, публикация после забвения сборника стихов Анны Ахматовой

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18 июля. В этот день в разные годы:

1768 год. Опубликована песня The Liberty Song - первая американская песня о свободе.

1921 год. Появляется клич "Поможем голодающим Поволжья".

1954 год. В советских школах вводится совместное обучение.

1958 год. Подписан к печати сборник стихов Анны Ахматовой. Первый после 12-летнего забвения.

1941 год - день рождения Фрэнка Фариана - продюсера, который придумал Boney M.

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