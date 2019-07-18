Появление клича «Поможем голодающим Поволжья», введение совместного обучения, публикация после забвения сборника стихов Анны Ахматовой
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Появление клича «Поможем голодающим Поволжья», введение совместного обучения, публикация после забвения сборника стихов Анны Ахматовой
18 июля. В этот день в разные годы:
1768 год. Опубликована песня The Liberty Song - первая американская песня о свободе.
1921 год. Появляется клич "Поможем голодающим Поволжья".
1954 год. В советских школах вводится совместное обучение.
1958 год. Подписан к печати сборник стихов Анны Ахматовой. Первый после 12-летнего забвения.
1941 год - день рождения Фрэнка Фариана - продюсера, который придумал Boney M.