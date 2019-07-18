Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан, а сотрудники ЗАГСов рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое
Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными темами дня
Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан, а сотрудники ЗАГСов рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое
Главные темы:
- Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан. А что, раньше не было?
- Белое платье, Мендельсон и кольца на капоте машины. Сотрудники ЗАГСов рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое.
- Власти Чечни объяснили требования согласовывать тексты и музыку местных артистов.
- Коридоры власти.
- Зеленский решил выдать гражданство Украины жителям «дружественных стран».
- Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме.
- Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России.
- Ноготочки, маникюр-педикюр, мелирование... Как российские мужчины следят за собой.
- В России около 68% работы по дому выполняется женщинами, показал опрос.
- Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами.
- Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
- Россияне предпочитают пользоваться одной банковской картой.
- Эксперты предсказали, что будет с рублем до конца года.
- Дорогой матч. Сколько в России стоит посмотреть футбол дома.
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