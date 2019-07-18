2019-07-18T13:03:15+03:00
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Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан, а сотрудники ЗАГСов рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое

Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными темами дняМихаил Антонов и Александра Кочнева с главными темами дня

Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными темами дня

Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан, а сотрудники ЗАГСов рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое

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Главные темы:

- Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан. А что, раньше не было?

- Белое платье, Мендельсон и кольца на капоте машины. Сотрудники ЗАГСов рассказали, какие свадебные традиции уходят в прошлое.

- Власти Чечни объяснили требования согласовывать тексты и музыку местных артистов.

- Коридоры власти.

- Зеленский решил выдать гражданство Украины жителям «дружественных стран».

- Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме.

- Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России.

- Ноготочки, маникюр-педикюр, мелирование... Как российские мужчины следят за собой.

- В России около 68% работы по дому выполняется женщинами, показал опрос.

- Главный нарколог Минздрава призвал запретить продажу алкоголя рядом с жилыми районами.

- Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

- Россияне предпочитают пользоваться одной банковской картой.

- Эксперты предсказали, что будет с рублем до конца года.

- Дорогой матч. Сколько в России стоит посмотреть футбол дома.

- Новости спорта.

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Алена МАРТЫНОВА
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