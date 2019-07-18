СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-18T14:42:56+03:00

На Калининской АЭС отключились три энергоблока, Зеленский опять предложил вернуть моряков, сенат США назвал FaceApp угрозой национальной безопасности 00:00 00:00

Главные темы:

- На Калининской атомной станции отключились три энергоблока. Авария на АЭС в Тверской области не нарушила энергоснабжение. Об этом заявили власти региона. В Росэнергоатоме ситуацию назвали штатной.

- Владимир Зеленский назвал первый шаг для возобновления диалога с Россией. Как считает президент Украины, им может стать возвращение на родину украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в ноябре прошлого года. По мнению Зеленского, это мощный шаг для того, чтобы прекратить войну.

Политолог Александр Асафов считает новые условия Зеленского - абсурдными. По его мнению, такие заявления - ни к чему не приводящая практика украинских политиков.

- Минтранс предлагает штрафовать за неоплаченную езду по платным трассам. Сумма: от пяти до десяти тысяч рублей. Санкции будут применяться в случаях, когда водитель проехал пункт оплаты, сломав шлагбаум, либо не оплатил дорогу в системе безбарьерного проезда. Постановление вынесут в течение пяти дней с момента нарушения и отправят по адресу регистрации водителя.

При этом предполагается убрать шлагбаумы, факты оплаты или неоплаты фиксировать установленными на пунктах въезда камерами.

- В ближайшие пять лет в России может установиться аномальная жара. Как рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский, вероятность погодных катаклизмов с каждым годом только растет. По его словам, это может привести к увеличению смертности.

- Американский сенатор назвал российское приложение "Фэйс Эпп" угрозой национальной безопасности. Представитель демократов в Сенате США Чак Шумер направил запрос в ФБР с просьбой проверить программу. Шумер попросил выяснить, каким образом персональная информация, загруженная в "Фэйс Эпп", может попасть в руки российского правительства или сотрудничающих с ним организаций. Сенатор опасается, что данные могут использоваться без согласия пользователя.