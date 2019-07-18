СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-18T16:52:08+03:00

В Кремле оценили идею Киева выдать паспорта этническим украинцам, а Госдума разрешила покупать GPS-трекеры и миниатюрные камеры 00:00 00:00

Главные темы:

- В Кремле оценили идею Киева выдать паспорта этническим украинцам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это внутреннее дело Украины. Также он назвал принятое Владимиром Путиным решение об упрощении получения гражданства аргументированным.

- Госдума приняла поправки в закон о шпионских устройствах. Теперь к специальным техническим средствам не относятся приборы, которые продаются в свободном доступе, могут определять местоположение, фотографировать или снимать видео при условии, что они расположены открыто.