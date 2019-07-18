2019-07-18T21:52:11+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе, а свердловский депутат отреагировал на жалобу избирателей под постом Леди Гаги

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе, а свердловский депутат отреагировал на жалобу избирателей под постом Леди Гаги

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Главные темы:

- Владимир Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе.

Президент на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком заявил, что необходим прямой диалог официального Киева с представителями ДНР и ЛНР. Российский лидер также поддержал участие Европы в этой проблеме.

- Свердловский Депутат отреагировал на жалобу избирателей под постом Леди Гаги.

Дмитрий Ионин поучаствовал в сетевом флешмобе, где русскоязычные пользователи оставляют смешные комментарии на странице певицы. Чиновник написал «Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты». Увидев комментарий Ионина, жители Екатеринбурга воспользовались ситуацией и попросили депутата разобраться с высокими ценами на отопление. Чиновник обещал помочь.

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