Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе, а свердловский депутат отреагировал на жалобу избирателей под постом Леди Гаги
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе, а свердловский депутат отреагировал на жалобу избирателей под постом Леди Гаги
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- Владимир Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе.
Президент на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком заявил, что необходим прямой диалог официального Киева с представителями ДНР и ЛНР. Российский лидер также поддержал участие Европы в этой проблеме.
- Свердловский Депутат отреагировал на жалобу избирателей под постом Леди Гаги.
Дмитрий Ионин поучаствовал в сетевом флешмобе, где русскоязычные пользователи оставляют смешные комментарии на странице певицы. Чиновник написал «Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты». Увидев комментарий Ионина, жители Екатеринбурга воспользовались ситуацией и попросили депутата разобраться с высокими ценами на отопление. Чиновник обещал помочь.