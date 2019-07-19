Покушение на Григория Распутина, создание комиссии по ликвидации безграмотности, открытие "Олимпиады-80"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Покушение на Григория Распутина, создание комиссии по ликвидации безграмотности, открытие "Олимпиады-80"
19 июля. В этот день в разные годы:
1903 год - завершена первая велогонка Тур де Франс.
1914 год - попытка покушения на Григория Распутина.
1920 год - создание комиссии по ликвидации безграмотности.
1936 год - провозглашен лозунг "Они не пройдут" на митинге против гражданской войны в Испании.
1980 год - открытие летних олимпийских игр в Москве.