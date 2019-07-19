2019-07-19T01:03:24+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Покушение на Григория Распутина, создание комиссии по ликвидации безграмотности, открытие "Олимпиады-80"

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Покушение на Григория Распутина, создание комиссии по ликвидации безграмотности, открытие "Олимпиады-80"

00:00
00:00

19 июля. В этот день в разные годы:

1903 год - завершена первая велогонка Тур де Франс.

1914 год - попытка покушения на Григория Распутина.

1920 год - создание комиссии по ликвидации безграмотности.

1936 год - провозглашен лозунг "Они не пройдут" на митинге против гражданской войны в Испании.

1980 год - открытие летних олимпийских игр в Москве.

Скачать передачу [mp3, 27.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24