2019-07-19T12:36:18+03:00
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Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Госдума законодательно уточнила понятие «шпионские устройства», а депутат провёл «прием избирателей» в Instagram Леди Гаги

Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными темами дняМихаил Антонов и Александра Кочнева с главными темами дня

Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными темами дня

Госдума законодательно уточнила понятие «шпионские устройства», а депутат провёл «прием избирателей» в Instagram Леди Гаги

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Главные темы:

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Госдума законодательно уточнила понятие "шпионские устройства". Из-под статьи были выведены приборы, используемые в личных целях.

- «Весьма полезная оказалась вещь». Депутат-участник флэшмоба в Instagram Леди Гаги провел на ее странице «прием избирателей».

- «Пусть не плачет, подберем ей холостого олигарха из Подмосковья»: Роза Сябитова поможет Ирине Шейк после расставания с Брэдли Купером. Самая знаменитая сваха страны не могла остаться в стороне от любовного треугольника Шейк-Купер-Леди Гага.

- Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности. А Роскомнадзор не получал жалоб на утечку данных в приложении FaceApp.

- Согласно данным ВЦИОМ, разочарование в высшем образовании неуклонно растет. Все меньше россиян готовы бороться за места в вузах.

- Верховный суд счел благотворительность хорошим способом загладить вину.

- Серега, оставивший дома жену с пятью детьми ради спасения в Иркутской области затопленных поселков, возвращается в Хакасию.

- Прекращение огня в Донбассе с 21 июля может быть объявлено сегодня. Об этом заявил на брифинге представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.

- Опрос ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине.

- Нашествие -2019 с Валентином Алфимовым.

- День рождения Александра Анатольевича Ширвиндта.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Алена МАРТЫНОВА
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