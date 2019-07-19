Госдума законодательно уточнила понятие «шпионские устройства», а депутат провёл «прием избирателей» в Instagram Леди Гаги
Михаил Антонов и Александра Кочнева с главными темами дня
Госдума законодательно уточнила понятие «шпионские устройства», а депутат провёл «прием избирателей» в Instagram Леди Гаги
Главные темы:
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Госдума законодательно уточнила понятие "шпионские устройства". Из-под статьи были выведены приборы, используемые в личных целях.
- «Весьма полезная оказалась вещь». Депутат-участник флэшмоба в Instagram Леди Гаги провел на ее странице «прием избирателей».
- «Пусть не плачет, подберем ей холостого олигарха из Подмосковья»: Роза Сябитова поможет Ирине Шейк после расставания с Брэдли Купером. Самая знаменитая сваха страны не могла остаться в стороне от любовного треугольника Шейк-Купер-Леди Гага.
- Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности. А Роскомнадзор не получал жалоб на утечку данных в приложении FaceApp.
- Согласно данным ВЦИОМ, разочарование в высшем образовании неуклонно растет. Все меньше россиян готовы бороться за места в вузах.
- Верховный суд счел благотворительность хорошим способом загладить вину.
- Серега, оставивший дома жену с пятью детьми ради спасения в Иркутской области затопленных поселков, возвращается в Хакасию.
- Прекращение огня в Донбассе с 21 июля может быть объявлено сегодня. Об этом заявил на брифинге представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.
- Опрос ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Украине.
- Нашествие -2019 с Валентином Алфимовым.
- День рождения Александра Анатольевича Ширвиндта.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.