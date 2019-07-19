2019-07-19T12:58:03+03:00
Инспектор гаджетов
Александр ТАГИРОВ

Российского приложения FaceApp начали бояться в США

Александр Тагиров - о том, почему в мире испугались нового российского приложенияАлександр Тагиров - о том, почему в мире испугались нового российского приложения

Александр Тагиров - о том, почему в мире испугались нового российского приложения

Российского приложения FaceApp начали бояться в США

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На днях рассказывали о российском приложении FaceApp, которое заняло первые строчки рейтингов во всем мире. Сервис умеет состаривать лица на загруженных с телефона фотографиях, и эта фишка пришлась по вкусу миллионам пользователей. Первый пинок во всеобщем хайпе сделали российские звезды, опубликовав в социальных сетях свои старческие лица. И вот, волна дошла до США. “Пожилым” фильтром начали пользоваться не только обычные пользователи, но и персонажи вроде рэпера Дрейка, баскетболиста Леброна Джеймса или актера Терри Крюса. Его вы можете знать по популярной рекламе красного дезодоранта с маяком.

Но вместе с восторженными эмоциями от возможности увидеть себя в старости в штатах начались опасения касательно приватности личных данных. Десятки СМИ единогласно начали кричать о том, что FaceApp - приложение, сделанное российскими разработчиками. А в американских умах там, где есть русские, есть и хакеры, которые вмешались в выборы их президента. В результате всеобщая истерия вокруг приложения взорвала социальные сети во второй раз. Но теперь вместо выкладывания фоток люди начали строить предположения - что именно создатели FaceApp могут сделать с полученными данными?

Подлили масла в огонь и западные айти разработчики. Один из них - Джошуа Ноцци открыто заявил, что как только он дал приложению доступ к своим фото, сервис начал загружать на сервера вообще всё из галереи смартфона, а не только конкретный снимок. То есть, по словам Ноцци, российские разработчики в теории могут увидеть и использовать в своих целях все медиафайлы на устройстве.

Однако среди американских СМИ нашлись и те, которые подошли к проблеме конструктивно. Так, издание Форбс развеяло часть опасений по поводу FaceApp. Оно написало о том, что нет ни одного доказательства загрузки всех фотографий пользователей на российские сервера. Дело в том, что этот сервис действительно загружает снимки в облако, а не обрабатывает на смартфоне. Но происходит это только с конкретным фото, которые нужно «состарить». Более того — все данные поступают на сервер не в России, а в США. Остаётся только вопрос, какой доступ имеют авторы FaceApp к полученным файлам.

На этот вопрос уже ответил автор приложения Ярослав Гончаров и его команда. По их словам, FaceApp загружает в облако только одно выбранное фото, а не всю галерею. Плюс ко всему, большинство изображений удаляются с серверов в течение 48 часов. И так как все функции сервиса доступны без регистрации и входа в систему, большую часть данных для идентификации пользователей разработчики просто не получают. В завершении наши разработчики добавили, что информация не передается в Россию и не продается сторонним компаниям.

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