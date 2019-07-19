СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-19T13:56:49+03:00

Президент прилетел в Иркутскую область к пострадавшим от наводнения, а Зеленский предложил обменять террориста на журналиста 00:00 00:00

Главные темы:

- Владимир Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области. В Тулуне президент осмотрел временные пункты размещения граждан. А также обсудил с вице-премьером Виталием Мутко меры по ликвидации последствий.

- Киев готов обменять главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на осужденного российским судом за терроризм в Крыму Олега Сенцова. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, это должно стать первым шагом доброй воли.

- Стала известна причина задымления в салоне пассажирского самолета, вылетавшего из Шереметьево в Ереван. Как сообщили в Следственном комитете, это было попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования. После инцидента два человека были доставлены в больницу. Всего пострадали восемь - у большинства ссадины и ушибы, полученные во время эвакуации.

- Художник-каллиграфист Покрас Лампас восстановит в Екатеринбурге арт-объект, который коммунальщики залили гудроном. По словам художника, он никогда не сталкивался с тем, чтобы городские службы портили такие объемные работы - общая площадь испорченной картины больше шести с половиной тысяч квадратных метров.

- Министерство транспорта предложило дать ФСБ право отменять любые международные рейсы "в случае угрозы безопасности" государства. Что подразумевается под угрозой - в документе не уточняется.

- В Тверской области проходит "Нашествие". В этом году фестивалю исполняется 20 лет. Основная программа запланирована на пятницу и выходные, но организаторы в честь юбилея решили продлить праздник, устроив "нулевой день" в четверг.

- В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за задержку багажа или авиарейса. Перевозчиков хотят заставить платить неустойку за каждый час просрочки.